Видео: депутат спилил качели на детской площадке. В тот же день их нашли в его дачном посёлке

По словам жителей, спиленные качели были в хорошем состоянии
По словам жителей, спиленные качели были в хорошем состоянии

В посёлке Краснообск с площадки у детского садика пропали качели — жители сняли на видео, как люди пытались остановить местного депутата, который командовал демонтажем.


Рабочие спилили качели на площадке между многоэтажным домом № 9 и детским садом «Дельфин» днём 20 августа, а поздно вечером жители Краснообска опубликовали в социальных сетях фото и видео. На видео местный депутат Александр Лысиков — председатель депутатской комиссии по вопросам благоустройства, дорожному и коммунальному хозяйству — объясняет жителям, что качели убирают из-за их аварийности.


Качели переехали с детской площадки на дачи
Качели переехали с детской площадки на дачи


«Они (качели. — М.М.) невероятно крепкие. Они спиливали-то с трудом — газовыми аппаратами. 


Мы подходили специально, смотрели — там толстенная сталь в идеальном вообще состоянии, <…> нет следов износа», — рассказал корреспонденту НГС автор видео, житель Краснообска Алексей Дряхлов. Он подчеркнул, что с жителями Краснообска ни депутат, ни администрация не обсуждали вопрос о демонтаже качелей — и вплоть до вчерашнего дня на них активно качались дети.


Ремонт качелей стоил бы администрации «копейки», заверили жители посёлка
Ремонт качелей стоил бы администрации «копейки», заверили жители посёлка


В тот же день качели перевезли в СНТ «Тихие зори», где, согласно сайту краснообского садового товарищества, Лысиков — заместитель председателя правления «Зорь». По словам очевидцев, качели не огорожены и стоят рядом с одним из участков.


«Аварийные» качели никак не огорожены от детей в СНТ. Фото сделано с дороги
«Аварийные» качели никак не огорожены от детей в СНТ. Фото сделано с дороги


Жители Краснообска рассказывают, что в этом году уже боролись с депутатом, который намеревался установить недалеко от этого детского сада парковку на месте газона, но жильцам удалось его отстоять в администрации.


С утра 21 августа Александр Лысиков не отвечал на звонки НГС по мобильному телефону — редакция отправила председателю комиссии официальный запрос. В администрации Краснообска же коротко сообщили, что качели «были аварийные». Однако подробно ситуацию в администрации прокомментировать не смогли, сославшись на то, что все компетентные в этом вопросе специалисты сегодня на выездном совещании.



Ранее жители посёлка Краснообск жаловались на снос знаменитых остановок с мозаикой — вместо них поставили торговые павильоны. В администрации посёлка Краснообск корреспонденту НГС пояснили, что остановки находятся также в аварийном состоянии и никакой культурной ценности не представляют.

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