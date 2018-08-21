Единственный кинотеатр на Затулинке объявил о своём закрытии
Новосибирский кинотеатр «Рассвет», работающий в здании на улице Зорге, объявил о своём закрытии.
Сообщение о том, что кинотеатр прекращает свою работу после 2 сентября, появилось в группе «Рассвета» в соцсети «ВКонтакте».
Как пояснили корреспонденту НГС в компании «Актив», которой принадлежит «Рассвет», собственники решили подыскать под кинотеатр новое место.
Решение о закрытии принято после того, как Кировский районный суд запретил «Активу» пользоваться арендованным у мэрии зданием на улице Зорге. Запрет действует до тех пор, пока арендатор не справится с нарушениями пожарной безопасности.
Как уточнили в «Активе», сначала компания подала апелляцию на решение суда, но после решила прекратить тяжбы и просто съехать.
«Так как это здание у нас в аренде, нам нет интереса вкладывать огромнейшие деньги в то, чтобы его переделать. <…> Оно действительно не в лучшем виде само по себе. <…> Нам проще просто найти совершенно другое место в отличном состоянии. <…> Потому что там претензии к зданию, а собственники здания не мы», — сообщили в компании «Актив», уточнив, что при поисках нового места под кинотеатр планируют ориентироваться на Кировский и Ленинский районы.
Представитель арендатора добавил, что из здания на улице Зорге, 47/2 съедет и бар «Республика», который также принадлежит ООО «Актив».
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой (1), vk.com/rassvetnsk (2)