Единственный кинотеатр на Затулинке объявил о своём закрытии

Новосибирский кинотеатр «Рассвет», работающий в здании на улице Зорге, объявил о своём закрытии.







Суд посчитал здание кинотеатра «Рассвет» потенциально опасным для посетителей





Сообщение о том, что кинотеатр прекращает свою работу после 2 сентября, появилось в группе «Рассвета» в соцсети «ВКонтакте».











Как пояснили корреспонденту НГС в компании «Актив», которой принадлежит «Рассвет», собственники решили подыскать под кинотеатр новое место.





Решение о закрытии принято после того, как Кировский районный суд запретил «Активу» пользоваться арендованным у мэрии зданием на улице Зорге. Запрет действует до тех пор, пока арендатор не справится с нарушениями пожарной безопасности.







Как уточнили в «Активе», сначала компания подала апелляцию на решение суда, но после решила прекратить тяжбы и просто съехать.





«Так как это здание у нас в аренде, нам нет интереса вкладывать огромнейшие деньги в то, чтобы его переделать. <…> Оно действительно не в лучшем виде само по себе. <…> Нам проще просто найти совершенно другое место в отличном состоянии. <…> Потому что там претензии к зданию, а собственники здания не мы», — сообщили в компании «Актив», уточнив, что при поисках нового места под кинотеатр планируют ориентироваться на Кировский и Ленинский районы.





Представитель арендатора добавил, что из здания на улице Зорге, 47/2 съедет и бар «Республика», который также принадлежит ООО «Актив».

