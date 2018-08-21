Единственный кинотеатр на Затулинке объявил о своём закрытии

Новосибирский кинотеатр «Рассвет», работающий в здании на улице Зорге, объявил о своём закрытии.


Суд посчитал здание кинотеатра «Рассвет» потенциально опасным для посетителей
Суд посчитал здание кинотеатра «Рассвет» потенциально опасным для посетителей


Сообщение о том, что кинотеатр прекращает свою работу после 2 сентября, появилось в группе «Рассвета» в соцсети «ВКонтакте».



Как пояснили корреспонденту НГС в компании «Актив», которой принадлежит «Рассвет», собственники решили подыскать под кинотеатр новое место.


Решение о закрытии принято после того, как Кировский районный суд запретил «Активу» пользоваться арендованным у мэрии зданием на улице Зорге. Запрет действует до тех пор, пока арендатор не справится с нарушениями пожарной безопасности.


Как уточнили в «Активе», сначала компания подала апелляцию на решение суда, но после решила прекратить тяжбы и просто съехать. 


«Так как это здание у нас в аренде, нам нет интереса вкладывать огромнейшие деньги в то, чтобы его переделать. <…> Оно действительно не в лучшем виде само по себе. <…> Нам проще просто найти совершенно другое место в отличном состоянии. <…> Потому что там претензии к зданию, а собственники здания не мы», — сообщили в компании «Актив», уточнив, что при поисках нового места под кинотеатр планируют ориентироваться на Кировский и Ленинский районы.


Представитель арендатора добавил, что из здания на улице Зорге, 47/2 съедет и бар «Республика», который также принадлежит ООО «Актив».

Прочтений: 3964
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено