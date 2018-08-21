Буллит вратаря «Сибири» впечатлил канадцев и Василия Уткина

Хоккейный клуб «Сибирь» опубликовал видео буллита от вратаря Алексея Красикова, который он показал во время шоу на Дне болельщика.





Буллит восхитил журналистов авторитетного канадского издания The Sports Network, которые разместили ролик на своей официальной страничке в Instagram. За 14 часов видео посмотрели почти 150 тысяч раз, а под постом уже оставили 812 комментариев.











Следом видео выложил комментатор Василий Уткин с подписью: «Обожаю хоккей, вратарей, сибирей!», на что в ответ клуб пригласил его в гости.











На выходных в ХК «Сибирь» прошёл День болельщика — сотни новосибирцев пришли сыграть в сумобол и баскетбол с любимыми хоккеистами. А сегодня новосибирский клуб официально подтвердил онкологическое заболевание у защитника Самвела Мнацяна — руководство команды объявило, что поддержит игрока во время лечения.