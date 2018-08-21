В Новосибирске 1 сентября отменят все уроки в школах

Школьные линейки в этом году пройдут традиционно 1 сентября
Школьные линейки в этом году пройдут традиционно 1 сентября

В Новосибирских школах утвердили дату начала учебного года — первые линейки пройдут в субботу, 1 сентября, но уроков в этот день не будет. 


«В муниципальных образовательных организациях города Новосибирска состоятся торжественные линейки, посвященные началу 2018/2019 учебного года и Дню знаний, 1 сентября 2018 года, — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС. — Проведённый среди муниципальных образовательных организаций мониторинг показал, что 


уроков (учебных занятий) 1 сентября 2018 года у обучающихся 1–11 классов не будет. 


После торжественных линеек запланировано проведение тематических классных часов, праздничных мероприятий, экскурсий, организовано посещение учреждений культуры, спорта, дополнительного образования».


В специальных коррекционных школах торжественные линейки пройдут 3 сентября. В этот же день там начнутся полноценные занятия. 


Как объяснили в мэрии, определять время проведения торжественных линеек, посвящённых Дню знаний, каждая школа может по своему усмотрению. Кроме школ, праздничные мероприятия в честь Дня знаний пройдут на городских площадках. 


До начала учебного года остаются считанные дни. Собрать ребёнка к школе можно в гипермаркетах и на ярмарках, которые открылись на прошлой неделе

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