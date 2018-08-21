В бизнес-центре около оперного театра откроется бар, где будут читать лекции

На первом этаже офисного комплекса «СитиЦентр» в центре Новосибирска откроется лекторий-бар «Поток» — в помещении уже идут ремонтные работы. Заведение необычного формата станет частью бизнес-центра, а за реализацию его взялись новосибирские дизайнеры и маркетологи.


Здание «СитиЦентра» на улице Депутатской в центре Новосибирска 
Здание «СитиЦентра» на улице Депутатской в центре Новосибирска 


«Поток» займет помещение площадью порядка 700 кв. м — это почти половина первого этажа здания. Сейчас внутри идут строительные работы, уже установлен металлический каркас «амфитеатра» — расположенных дуговыми ярусами мест для слушателей со столами, какие можно встретить в крупных аудиториях вузов. Такие аудитории ещё принято называть поточными.


Как рассказал корреспонденту НГС дизайнер проекта Евгений Папшев, «Поток» — это проект владельцев «СитиЦентра», а его концепция заключается в том, чтобы «создать точку входа городской среды в пространство бизнес-центра».


По словам Папшева, «Поток» можно будет использовать как зал для поведения мероприятий образовательного характера (для этого в нем и сооружается некое подобие университетской аудитории), так и для выставок и праздников. Пользоваться «Потоком» смогут арендаторы «СитиЦентра», среди которых много IT-компаний, и сторонние арендаторы.


Основа для будущих «трибун»
Основа для будущих «трибун»


Впрочем, по замыслу создателей «Потока», большую часть времени это пространство будет доступно для свободного посещения и работы. Попасть в него можно будет напрямую с улицы. Внутри будет работать небольшой бар.


«Посетители смогут выполнить давнюю мечту студента: сесть с пивом в поточной аудитории, никого не боясь», — говорит Дмитрий Мишин, который называет себя идеологом проекта.


Особенностью «Потока» станет полное и принципиальное отсутствие отделки, говорит Евгений Папшев. Часть стен будут превращена в экраны, на которые будут проецироваться видео или статичные изображения. Остальное же пространство предполагается отдать под граффити.


«Мы намерены пригласить уличных художников, предоставив им полную свободу действий. Если какие-то рисунки публике не понравятся, то их со временем можно будет просто закрасить», — говорит дизайнер.


По замыслу Папшева, одним из возможных форматов мероприятий в «Потоке» станут мультимедийные выставки — когда экспонаты представляют собой проекции каких-то объектов на стену. В конце прошлого года в Военном городке открыли целый мультимедийный парк-музей «Россия — Моя история». Он также отличается от традиционных музеев тем, что в нём нет экспонатов, — все факты, карты, схемы, хроники, инфографика и прочее проецируется на стены, планшеты, экраны и интерактивные столы. 

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