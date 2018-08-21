Новосибирская дорога из кирпичей получит больше 2 миллионов на ремонт

В мае жители Чемпионской пытались самостоятельно отремонтировать дорогу кирпичами
В мае жители Чемпионской пытались самостоятельно отремонтировать дорогу кирпичами

Мэрия Новосибирска рассказала, во сколько обойдётся ремонт улицы Чемпионской, которая выиграла в конкурсе «Выбери дорогу для ремонта» — после победы Чемпионская не получила денег и была отремонтирована местными жителями с помощью кирпичей.


«Площадь работ — 4000 квадратных метров», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в ответ на запрос НГС. Стоимость ремонта превысит 2,5 миллиона рублей. 


Также в департаменте сообщили, что уже найден подрядчик, который отремонтирует дорогу к 1 октября 2018 года.


Улица Чемпионская в прошлом году победила в опросе, объявленном на портале «Мой Новосибирск». В городском голосовании «Выбери дорогу для ремонта – 2017» улица набрала в Калининском и Дзержинском районах больше 50% голосов. Изначально предполагалось, что в этом году будут ремонтировать дороги-победительницы в этом конкурсе.


В середине мая выяснилось, что мэрия не нашла денег, чтобы выполнить условия конкурса. В конце мая жители пытались самостоятельно отремонтировать дорогу, купив кирпичи.


А уже в июне власти нашли дополнительные средства — им удалось сэкономить во время аукциона на ремонт других дорог. После этого в список включили и Чемпионскую.


Вчера мэрия объявила о новом конкурсе «Выбери дорогу для ремонта» — жителям снова предлагают назвать самые разбитые городские дороги.

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