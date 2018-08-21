Врачи подтвердили рак у хоккеиста «Сибири»

Самвел Мнацян перешёл в «Сибирь» этой весной
Самвел Мнацян перешёл в «Сибирь» этой весной


Врачи подтвердили рак у защитника новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Самвела Мнацяна — сообщение о возможной болезни спортсмена появилось в выходные.


«ХК "Сибирь" официально информирует, что в результате дополнительных углубленных медицинских обследований у нашего хоккеиста Самвела Мнацяна было диагностировано онкологическое заболевание, которое требует незамедлительного лечения», — заявили в пресс-службе ХК «Сибирь». 


Как ранее сообщал«Чемпионат», Мнацян почувствовал боли в спине во время предсезонного сбора команды и обратился к врачу — обследование выявило опухоль. 


Из-за лечения 28-летний хоккеист пропустит сезон, однако клуб подчёркивает, что Самвел Мнацян был и остается хоккеистом «Сибири», и окажет финансовую помощь в лечении. Также в клубе объявили сбор денег на лечение среди болельщиков.


Вчера «Сибирь» одолела новокузнецкий «Металлург» с перевесом в одну шайбу — матч закончился со счётом 3:2 в пользу Новосибирска.

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