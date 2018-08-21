Вандалы расписали новую набережную французскими комплиментами

Надпись переводится с французского как «Лиза, ты самая красивая»
Надпись переводится с французского как «Лиза, ты самая красивая»

Сегодня, 21 августа, на Михайловской набережной в Октябрьском районе Новосибирска в очередной раз расписали новую тротуарную плитку — неизвестный романтик написал на французском языке послание.


О случае вандализма на отремонтированной набережной в редакцию НГС сообщил очевидец, который сделал фотографию.


«Прогуливался ночью по набережной, чтобы посмотреть, что там изменили, и пофотографировать саму набережную. Меня это очень возмутило, кстати, местами ограждение тоже кто-то баллоном просто попшикал зелёным. Ну и возле лавочки, ближе уже к Речному обнаружил и эту надпись», — рассказал корреспонденту НГС автор фотографии Евгений.


Надпись Lisa, tu es la plus belle переводится с французского языка как «Лиза, ты самая красивая».


Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова сообщила корреспонденту НГС, что краску с плитки будут стирать. 


«Действительно появилась надпись, но она не в зоне благоустройства. <...> Надписи будут стирать, будут пескоструить, но это очень затратно и ложится на бюджет города», — рассказала Анна Терешкова. 


На прошлой неделе вандалы также исписали тротуарную плитку на набережной и подрезали новые яблони. По словам Анны Терешковой, на вандала написали заявление в полицию. 

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