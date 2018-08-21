Дорого от бабушки: советские квартиры в Новосибирске подорожали быстрее новых

«Бабушкины» варианты выросли в цене больше любых других кватир
«Бабушкины» варианты выросли в цене больше любых других кватир

За год построенное в советское время жильё подорожало в Новосибирске на 9,7% — до 67,6 тысячи рублей за квадрат, подсчитали эксперты портала N1.RU.


При этом, хотя цены на квартиры выросли равномерно, самыми дорогими традиционно остаются «сталинки»: их продают по 74,7 тысячи рублей за кв. м, в среднем они подорожали на 9,4%. Квадратный метр в хрущёвках и брежневках сегодня оценивается в 67,5 и 68,1 тысячи рублей соответственно.


При этом вариантов в хрущёвках больше всего — это самое массовое жильё советского периода, объявлений в таких домах — больше 3 тысяч. «Сталинок» меньше в 10 раз, а самый плохой выбор сегодня среди брежневок. Почти по четверти каждого типа жилья приходится на один Ленинский район, но самые дорогие квартиры аналитики нашли в центре и в Академгородке.


В частности, самая дорогая хрущёвка на рынке — 3-комнатная квартира рядом с НГУ за 6,4 миллиона рублей. В ней сделали перепланировку и ремонт, мебель и встроенная техника (вплоть до измельчителя мусора, подчёркивается в объявлении) достанутся новому хозяину. Аналогичную по площади и количеству комнат квартиру на 1-м этаже в том же доме можно купить за 4,24 миллиона рублей.


Самая дорогая «сталинка» находится в «генеральском» доме на Красном проспекте, 62 — 4-комнатную квартиру продают за 12,9 миллиона рублей. Площадь квартиры — 130 кв. м, 17 квадратов занимает кухня. Недавно во дворе на месте старого овощехранилища построили подземную парковку.


По словам руководителя пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой, «бабушкины» варианты в центре за год подорожали в 2 раза больше, чем все остальные варианты на вторичном рынке. «Думаю, что и без того высокий спрос на старые дома в центральной части города разогрел нынешний ипотечный бум», — предположила она.

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