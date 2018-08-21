Светофоры на Станционной начнут сами решать, когда включать зелёный

К искусственному интеллекту подключат 11 светофорных объектов на Станционной

В конце недели светофоры на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска переведут на искусственный интеллект — они станут сами решать, сколько будет гореть зелёный свет.





«В качестве площадки для реализации проекта была выбрана одна из самых нагруженных магистралей города — улица Станционная на участке от кольца на западном въезде в город (остановка "Завод медпрепаратов") до площади Энергетиков общей протяженностью 5,5 км. На всех 11 светофорных объектах, расположенных на улице Станционной, компанией-инвестором смонтировано необходимое оборудование: детекторы движения, 22 камеры видеонаблюдения, оптоволоконные каналы связи», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





Систему разработала московская компания «Софтлайн Трейд» — весной 2018 года её гендиректор Руслан Белоусов подписал с мэром Новосибирска Анатолием Локтем соглашение о сотрудничестве.





«Компания разработала систему управления дорожным движением, способную анализировать трафик движения и в случае заторов переключать светофорные объекты таким образом, чтобы сделать улицу "зелёной".





Новосибирск — первый муниципалитет, где внедряется эта система», — сообщает пресс-центр.





В конце недели предполагается подключение к новой системе, и компания будет проверять показатели эффективности.





«Разработчики рассчитывают, что после внедрения автоматизированной системы время поездки по маршруту на экспериментальном участке уменьшится на 10%, интенсивность движения в течение суток увеличится на 12%, мгновенная скорость движения транспортного потока увеличится на 12%, средняя скорость движения возрастет на 7%, среднее время задержки транспортного средства на маршруте сократится на 15%, количество остановок на маршруте сократится на 20%», — говорится в сообщении мэрии.





После того как заработает новая система, за светофорами будут следить диспетчеры-операторы «Горсвета» — они смогут регулировать работу, если это потребуется.





В середине лета на площадях Труда и Энергетиков появились новые светофоры. После этого от водителей стали приходить сообщения о том, что новые светофоры дают больше зелёного света улице Станционной, соответственно, все остальные направления погружаются в ещё большие заторы.

