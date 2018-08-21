На барнаульской трассе лоб в лоб столкнулись «Лада» и грузовик: погибла маленькая девочка

Авария случилась на 80-м километре трассы Р-256
Авария случилась на 80-м километре трассы Р-256

Сегодня утром, 21 августа, два человека, в том числе маленькая девочка, погибли в лобовом столкновении грузовика и «Лады» в Искитимском районе Новосибирской области.


Авария произошла около 7:15.


«По предварительной информации, на 80-м километре трассы Р-256 водитель автомобиля ВАЗ-2111 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania. В результате аварии на месте погибли два пассажира ВАЗ-2111, в том числе девочка в возрасте около 5–6 лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В областной полиции добавили, что также в аварии пострадал водитель легковой машины — его увезли в больницу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.


В конце прошлой недели ещё одна жёсткая авария произошла в Черепановском районе. Два человека погибли, ещё четверо получили травмы в столкновении встречных машин между Черепаново и Маслянино. 

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