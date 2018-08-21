Спящего на матрасе мужчину унесло течением Оби: на помощь пришли очевидцы
Днём 20 августа мужчину, купавшегося в Оби на надувном матрасе, течением отнесло от берега — на помощь ему пришли очевидцы.
По информации спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы, инцидент произошёл около 15:45 недалеко от Мичуринского посёлка. Согласно сводке МАСС, мужчина уснул на матрасе. О том, что человека отнесло от берега, спасателям сообщили очевидцы.
«Спасли человека, но не мы. Когда мы подошли к месту на катере, то увидели, что мимо проплывающие отдыхающие на лодке его подтянули и вытащили. Медицинская помощь ему не потребовалась», — коротко описал ситуацию корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.
Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Вчера стало известно, что в Обском море в районе острова Тань-Вань в воде пропал мужчина, который плавал на надувном матрасе.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова