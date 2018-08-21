Возле «Победы» постелили красную ковровую дорожку
Сегодня утром, 21 августа, возле кинотеатра «Победа» в Новосибирске постелили красную ковровую дорожку и включили музыку.
Здесь открывается форум «Новосибирск — город безграничных возможностей».
«В 10:00 в большом зале кинотеатра "Победа" состоится церемония открытия форума, в рамках которого пройдёт 2-й Федеральный социальный конвент "Город возможностей". Мэр Анатолий Локоть поприветствует участников и экспертов форума», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Вчера, 20 августа, специально к общегородскому форуму привезли арт-проект Василия Слонова. Его разместили на стене кинотеатра имени Маяковского. Это необычная инсталляция, которая представляет собой человека в инвалидной коляске, который запускает в небо модель самолёта.
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Елена Громкова
Фото автора