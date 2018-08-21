Возле «Победы» постелили красную ковровую дорожку

Возле кинотеатра готовятся к открытию форума «Новосибирск — город безграничных возможностей»
Возле кинотеатра готовятся к открытию форума «Новосибирск — город безграничных возможностей»

Сегодня утром, 21 августа, возле кинотеатра «Победа» в Новосибирске постелили красную ковровую дорожку и включили музыку.


Здесь открывается форум «Новосибирск — город безграничных возможностей».


«В 10:00 в большом зале кинотеатра "Победа" состоится церемония открытия форума, в рамках которого пройдёт 2-й Федеральный социальный конвент "Город возможностей". Мэр Анатолий Локоть поприветствует участников и экспертов форума», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Форум будет проходить с 21 по 26 августа
Форум будет проходить с 21 по 26 августа


В этом году форум проходит в третий раз
В этом году форум проходит в третий раз


Вчера, 20 августа, специально к общегородскому форуму привезли арт-проект Василия Слонова. Его разместили на стене кинотеатра имени Маяковского. Это необычная инсталляция, которая представляет собой человека в инвалидной коляске, который запускает в небо модель самолёта.

Прочтений: 3650
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено