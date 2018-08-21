Полицейские за день нашли угнанный в Новосибирске Land Rover: его перегнали в соседний регион

Угонщик бросил автомобиль во дворах и сбежал
Угонщик бросил автомобиль во дворах и сбежал

Машину, угнанную в Новосибирске, нашли в Бийске — автомобиль Land Rover Freelander обнаружили сотрудники ГИБДД,


По информации полицейских, автомобиль угнали в Новосибирске 18 августа, а уже 19 августа около 4:15 его задержали в Бийске.


«Экипаж ГИБДД <...> стал преследовать автомобиль Land Rover Freelander, водитель которого не выполнил требование об остановке. Пытаясь скрыться от стражей правопорядка, правонарушитель свернул во дворы многоэтажек <...>. Но уже через минуту брошенное водителем транспортное средство было обнаружено во дворе дома по улице Иртышской. Водитель успел скрыться в неизвестном направлении», — сообщили в пресс-службе ведомства.


При проверке машины автоинспекторы выяснили, что госномера, установленные на автомобиле, принадлежат автомобилю ГАЗ-3302. Владелец номеров, бийчанин, ранее заявил в полицию об их хищении.


«Кроме того, было установлено, что брошенное правонарушителем транспортное средство числится в угоне и заявлено в розыск полицейскими из Новосибирска», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.


Сейчас полицейские ведут расследование и устанавливают личность угонщика.


В начале августа новосибирец, участник боевых действий в Чечне Владимир Степанов подал в суд на жителя Алтайского края — тот продал ему иномарку с перебитыми номерами и поддельными документами.

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