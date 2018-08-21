Пешеход попал под колёса «Тойоты Короллы» на Станционной поздно вечером

ДТП случилось недалеко от перекрёстка Станционной и 2-й Станционной улиц
ДТП случилось недалеко от перекрёстка Станционной и 2-й Станционной улиц

Вечером 20 августа в Ленинском районе Новосибирска погиб пешеход — он попал под машину на улице Станционной.


«Водитель сказал, что просто даже не увидел его — он появился ниоткуда», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


Авария случилась в 23:30.


54-лений водитель «Тойоты Короллы Спассио» ехал по улице Станционной со стороны Бетонного переезда в сторону 2-й Станционной. Погибшему пешеходу было 34 года, по предварительным данным, он шёл вне зоны пешеходного перехода. 


Вечером 19 августа в Новосибирске погиб ещё один пешеход — на Юго-Западном жилмассиве на улице Связистов под колёса автомобиля попала женщина.

Прочтений: 296
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено