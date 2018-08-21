Пешеход попал под колёса «Тойоты Короллы» на Станционной поздно вечером
Вечером 20 августа в Ленинском районе Новосибирска погиб пешеход — он попал под машину на улице Станционной.
«Водитель сказал, что просто даже не увидел его — он появился ниоткуда», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
Авария случилась в 23:30.
54-лений водитель «Тойоты Короллы Спассио» ехал по улице Станционной со стороны Бетонного переезда в сторону 2-й Станционной. Погибшему пешеходу было 34 года, по предварительным данным, он шёл вне зоны пешеходного перехода.
Вечером 19 августа в Новосибирске погиб ещё один пешеход — на Юго-Западном жилмассиве на улице Связистов под колёса автомобиля попала женщина.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым