Оргкомитет Универсиады назвал имена новосибирцев, которые стали факелоносцами Эстафеты огня

В Новосибирске эстафета пройдёт 11 декабря

Оргкомитет Эстафеты огня Зимней универсиады — 2019 опубликовал список победителей конкурса факелоносцев — среди них оказалось 16 новосибирцев.







«Право пронести факел с огнем по улицам своих городов получили жители России, которые добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах», — говорится в сообщении пресс-службы Дирекции Зимней универсиады — 2019.





В списке оказались следующие новосибирцы:





Бурматов Денис Алексеевич





Бухтатов Константин Сергеевич





Герасимов Сергей Валериевич





Грицай Татьяна Сергеевна





Давидович Матвей Григорьевич





Игошкина Мария Евгеньевна





Касьяненко Анна Александровна





Кожевников Роман Дмитриевич





Кожевников Никита Сергеевич





Кызласова Татьяна Алексеевна





Лавринович Дмитрий Иванович





Максимов Игорь Александрович





Меньшикова Ольга Сергеевна





Повстьянова Ксения Олеговна





Садкин Иван Сергеевич





Тайдаров Максим Алексеевич







Факелоносцев выбрали ещё в конце июня, но тогда их имена держали в секрете.





По информации правительства НСО, в Новосибирске эстафета пройдёт 11 декабря.





«Протяженность маршрута Эстафеты огня составит 2,6 км. Маршрут состоит из двух частей: первая предполагает 11 этапов и стартует от одного из корпусов Новосибирского государственного технического университета. Вторая часть состоит из 9 этапов и начнется от Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. Маршрут финиширует на площади возле ГПНТБ (пл. Пименова)», — говорится в сообщении правительства региона.





Эстафета огня Зимней универсиады — 2019 стартует 20 сентября, в Международный день студенческого спорта. Факелоносцы в рамках федерального и регионального этапов пронесут огонь по улицам 30 городов страны.





Это города, где расположены федеральные и крупные университеты, крупные экономические, спортивные и культурные центры: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл, а также города Красноярского края: Норильск, Кодинск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Железногорск, Дивногорск, поселки Тура и Шушенское, Красноярск.





Всего выбрано 665 факелоносцев.