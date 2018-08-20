За езду без прав — 30 тысяч рублей

В случае ужесточения штрафные санкции вырастут до 10 000 — 30 000 рублей

Министерство внутренних дел РФ рассматривает ужесточение ответственности для людей, которые никогда не имели водительских прав, но сели за руль.







«Рассматривается предложение об усилении ответственности за нарушения по статье 12.7 КоАП "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"», — сообщают в МВД. Предполагается, что штрафные санкции увеличатся в два раза.





Сейчас за такое правонарушение предусмотрен штраф от 5000 до 15 000 рублей. В случае ужесточения штрафные санкции вырастут до 10 000 – 30 000 рублей. Того человека, который передал управление лицу, не имеющему прав, сейчас наказывают на 30 000 рублей, а в случае увеличения станут наказывать на 60 000 рублей.





Напомним, в Новосибирске регулярно задерживают водителей, которые управляют автомобилем, будучи лишенными водительских прав, либо передают управление людям, которые вообще не имеют прав.





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