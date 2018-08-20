Nissan опрокинулся на бок после ДТП в Октябрьском районе

На место аварии приехала скорая помощь

Вечером 20 августа на улице Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием трёх машин: одна из них опрокинулась на бок.







Авария случилась в 20:30 недалеко от дома № 171/2 на улице Бориса Богаткова, сообщили аварийные комиссары «Автоспас».







По их данным, водитель SsangYong Stavic ехал со стороны Бориса Богаткова по направлению к «Сибирскому Моллу» и начал обгонять «Ниссан» и «Тойоту Лэнд Крузер». В этот момент водитель «Ниссана» тоже стал перестраиваться для обгона «Тойоты», но не заметил SsangYong и столкнулся с ним.







«Водитель "Ниссана" после удара вывернул вправо, снёс ларек, зацепил "Тойоту" и перевернулся», — описали ситуацию в «Автоспасе».







Аваркомы добавили, что на место приехала скорая помощь. Водители ждут ГИБДД.







ДТП случилось недалеко от пересечения с Бориса Богаткова





Участники аварии решили подождать автоинспекцию





На прошлой неделе микроавтобус лёг на бок после ДТП на перекрёстке Блюхера и Ватутина. Участники аварии отделались ушибами.