Хоккей: «Сибирь» одолела новокузнецкий «Металлург» с перевесом в одну шайбу

Сегодня, 20 августа, в последнем контрольном матче межсезонья новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу над новокузнецким «Металлургом» со счётом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)


Игра проходила в ЛДС «Сибирь». Автором первого гола стал защитник «Сибири» Олег Пиганович — он открыл счёт уже на первой минуте матча.


«Пиганович прорвался на пятачок и отправил шайбу под вратаря!» — говорится в тексте онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».



Сопернику удалось сравнять счёт на пятой минуте, но уже на шестой «Сибирь» отыгралась — шайбу в ворота новокузнечан забросил нападающий Шарль Бертран. Счёт стал 2:1 в пользу хозяев ледовой площадки.


«Гениальный пас Михайлова — вчерашнего хоккеиста молодежки, и Бертран с метра отправил шайбу под перекладину ворот», — отметил комментатор.


Второй период также не обошёлся без гола в ворота новокузнечан: после того как одного из игроков «Металлурга» удалили за грубость, большинство на 36-й минуте реализовал форвард «Сибири» Александр Шаров.


В третьей двадцатиминутке «Металлургу» всё-таки удалось отыграть одну шайбу. Несмотря на то что разница в классе соперников была очевидна и игра в основном проходила в зоне новокузнецкой команды, на 53-й минуте хозяева не устояли против натиска соперников.


«Провал в обороне "Сибири", два в одного выход гостей, и гол», — сообщил ведущий онлайн-трансляции.


В первой половине матча ворота новосибирской команды защищал Дэнни Тэйлор, во второй — Алексей Красиков. Оба пропустили по шайбе, уточнили в пресс-службе ХК «Сибирь».


Эта игра стала для «Сибири» последним контрольным матчем межсезонья. Уже на этой неделе новосибирская команда примет участие в турнире памяти Ивана Ромазана, а 2 сентября откроет новый регулярный сезон КХЛ матчем с череповецкой «Северсталью». НГС подготовил для болельщиков ХК «Сибирь» календарь на сезон 2018/2019, в котором можно посмотреть расписание матчей до февраля включительно.

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