К стене кинотеатра Маяковского приделали инвалидную коляску с манекеном

Увидеть инсталляцию можно со стороны улицы Октябрьской 
Увидеть инсталляцию можно со стороны улицы Октябрьской 

На стене кинотеатра имени Маяковского в центре Новосибирска появилась необычная инсталляция — человек в инвалидной коляске, который запускает в небо модель самолёта.


Арт-объект разместился на стене здания со стороны улицы Октябрьской. Автор этой композиции — красноярский художник Василий Слонов.


«Я очень давно мечтала показать новосибирцам прекрасный проект художника Василия Слонова "От винта!". В нем столько позитивной, безграничной энергии!» — написала на своей странице в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.


Как пояснили в пресс-центре мэрии, проект «От винта!» состоит не только из инсталляции, но и из персональной выставки Василия Слонова «Друзья детства», которая сейчас проходит в городском центре изобразительных искусств (Свердлова, 13). На выставке представлены изображения на основе рентгеновских снимков. 


Арт-проект Василия Слонова привезли специально к общегородскому форуму «Новосибирск — город безграничных возможностей», который будет проходить с 21 по 26 августа, добавили в мэрии.


Это только часть арт-проекта красноярца Василия Слонова
Это только часть арт-проекта красноярца Василия Слонова


Недавно ещё один необычный объект для фото появился на площадке перед главным корпусом НГУ. Это монумент в виде буквы N со снежинкой: в ширину он достигает 2,5 метра, а в высоту — 1,2.

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