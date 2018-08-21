Во дворе дома с колоннами на Красном проспекте открылся бар с напитками в «кружалях»

Бар под названием «Кружали» открылся на первом этаже дома на Красном проспекте, 46 в центре Новосибирска на прошлой неделе. 


Бар расположен в глубине двора и не имеет вывески с названием 
Бар расположен в глубине двора и не имеет вывески с названием 


Заведение открыла семейная пара. Супруга — Анна Кривошлыкова — работала в ресторанном бизнесе в качестве управленца, а её муж Сергей занимается проектированием инженерных систем.


Обычные кружки в заведении называют «кружалями»
Обычные кружки в заведении называют «кружалями»


«Кружали» заняли небольшое помещение в крыле здания, большую часть которого занимает один из офисов Сбербанка. В крыле также находятся офисы разных организаций, однако здесь есть и несколько квартир.


У бара два небольших зала вытянутой формы на 25–30 посадочных мест и летняя площадка, которую организовали, просто расставив у входа складные столы и стулья.


Внутри бара не больше 30 посадочных мест
Внутри бара не больше 30 посадочных мест


Меню бара преимущественно состоит из закусок ценой от 80 рублей (луковые кольца) до 340 рублей (ростбиф с кориандром). Цены на горячее (имеется всего четыре позиции) колеблются от 190 рублей (за бифштекс) до 270 рублей (язык гриль с овощами).


Бифштекс за 110 рублей с картофельным пюре за 50 рублей из обеденного меню бара
Бифштекс за 110 рублей с картофельным пюре за 50 рублей из обеденного меню бара


Напитки в заведении подают в «кружалях» ёмкостью 0,3 и 0,5 литра. Цены за пол-литровую кружку пива начинаются от 160 рублей. В карте пока только шесть позиций. По словам Сергея Кривошлыкова, концепция заведения предполагает, что бар будет торговать пивом только местных пивоварен.


«Кружали» можно отнести к популярному в последнее время у рестораторов формату «дворового ресторана», то есть заведения, расположенного чуть в стороне от людной улицы. Яркие примеры такого рода заведений — кафе «Тесту место», бар The Chops и Street food pub Fry. 

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