Автоинспекторы поймали на новосибирских дорогах больше сотни пьяных водителей
В Новосибирской области за три дня — пятницу и два выходных — поймали 131 пьяного водителя.
«Сотрудниками ГИБДД выявлено 131 водитель, управляющий транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых 32 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались, а 21 водитель уличены в управлении автомобилем в состоянии опьянения повторно», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.
По информации инспектора пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Ирины Кетовой, в Новосибирске протоколы оформили на 24 водителей по статьям 12.8 (управление в нетрезвом виде) и 12.26 (отказ от медосвидетельствования) КоАП РФ.
Также Кетова отметила, что всего в выходные случилось три ДТП с пьяными водителями.
В начале августа автоинспекторы проводили аналогичную акцию — тогда протоколы составили на 124 человека.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова