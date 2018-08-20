Автоинспекторы поймали на новосибирских дорогах больше сотни пьяных водителей

Акция «Нетрезвый водитель» проходила в Новосибирской области с 17 по 19 августа
Акция «Нетрезвый водитель» проходила в Новосибирской области с 17 по 19 августа

В Новосибирской области за три дня — пятницу и два выходных — поймали 131 пьяного водителя.


«Сотрудниками ГИБДД выявлено 131 водитель, управляющий транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых 32 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались, а 21 водитель уличены в управлении автомобилем в состоянии опьянения повторно», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.


По информации инспектора пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Ирины Кетовой, в Новосибирске протоколы оформили на 24 водителей по статьям 12.8 (управление в нетрезвом виде) и 12.26 (отказ от медосвидетельствования) КоАП РФ.


Также Кетова отметила, что всего в выходные случилось три ДТП с пьяными водителями.


В начале августа автоинспекторы проводили аналогичную акцию — тогда протоколы составили на 124 человека.

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