Застройщик сделал трёхполосную дорогу на улице около площади Калинина

Перекрёсток улиц Тимирязева и Дачной расширили на одну полосу
Перекрёсток улиц Тимирязева и Дачной расширили на одну полосу

Перекрёсток улицы Тимирязева с улицей Дачной в Заельцовском районе Новосибирска расширили на одну полосу. 


«Первый перекрёсток [улиц] Жуковского и Тимирязева мы уже сделали в июле. Сейчас заканчиваем работы на перекрёстке Дачная и Тимирязева. <…> Здесь расширилась частично улица Тимирязева и Дачная. В общей сложности — где-то 150 м. <…> В ширину увеличился на 3,5 м. Получается, добавилась одна полоса», — сообщила корреспонденту НГС маркетолог ИСК «Русь» Ирина Петровская. 


Она добавила, что компания пошла на такой проект, чтобы разгрузить дорогу для жильцов комплекса «Переулок Бульварный».


В середине июня в компании «Русь» сообщали, что на весь проект реконструкции перекрёстков и благоустройства прилегающей территории планировалось потратить около 14 миллионов рублей, но уже израсходовано больше. В ближайшие дни будет завершено благоустройство пешеходной зоны вдоль расширенных участков дороги.


Ранее на перекрёстке улиц Тимирязева и Жуковского сделали два временных пешеходных перехода, но один из них упёрся в газон.

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