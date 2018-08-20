Сибирячка и её друг поймали и выпустили огромную щуку — и получили за это награду

Лариса Северина и её друг Виталий Фадеев поймали и выпустили щуку весом 5,3 кг
Лариса Северина и её друг Виталий Фадеев поймали и выпустили щуку весом 5,3 кг

В Новосибирской области под посёлком Юрт-Ора прошёл двухдневный турнир по ловле рыбы спиннингом с лодок «Обская заруба – 2018»: отдельный приз от организаторов получила команда, которая отпустила пойманную щуку весом 5,3 килограмма.


Всего в турнире «Обская заруба», который 18 и 19 августа проводил рыболовный сайт FishingSib, приняли участие 50 команд по два человека. Кроме новосибирцев на соревнования съехались рыбаки из Алтайского края, Кузбасса, Томской, Омской, Тюменской областей и Красноярского края, сообщил корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» один из организаторов мероприятия Артём Лисицын. Победителем турнира стала команда «Колючий Ёрш». За два дня её участники Евгений Сокол и Сергей Колосов наловили 18 килограммов 156 граммов рыбы, самый большой их трофей — огромная щука — потянула на 8,5 килограмма. За победу организаторы вручили новосибирцам лодку из ПВХ и мотор.


По его словам, соревнования проходили в два тура, в каждом из которых команды должны были обойти соперников по весу пойманной рыбы. Соревнования стартовали возле деревни Юрт-Ора в Колыванском районе, но рыбачить участники могли практически на любом отрезке Оби от рыбопромыслового участка «Матвеевский» и вниз по течению.


«Хоть в Обскую губу уезжай. Главное — вернуться успеть к концу тура», — добавил Артём Лисицын.


В конце каждого тура организаторы взвешивали рыбу, которую наловили команды, и в зависимости от её суммарного веса распределяли места. Из успехов команд по итогам двух дней складывался их окончательный результат.


«В этом году мы решили ввести новое правило в своих турнирах — дать возможность участникам сдавать живую рыбу, чтобы после взвешивания отпускать её в реку. Для этого мы подготовили бассейн на 2,5 тонны воды и специальный аэратор. Самая большая пойманная рыба, которая была отпущена живой, — 5 килограммов 382 грамма», — сообщил представитель оргкомитета.


По его словам, эту рыбу выловила команда «Двое в лодке, не считая собаки» в составе Ларисы Севериной и Виталия Фадеева (кстати, команда и правда участвовала в соревнованиях с двумя собаками на борту). За достижение организаторы турнира вручили им специальную награду.


«Нам подарили классный кубок, нам подарили обалденный набор приманок. Это стримеры ручной работы. У нас в городе есть такой человек, который сам их делает. То есть это какие-то нереально красивые приманки, крупные, для поимки настоящей трофейной щуки, <…> очень большой комплект поролоновых рыбок, тоже таких хороших размеров, для трофейной именно рыбы», — рассказала НГС Лариса Северина.


По её словам, щука попалась на спиннинг её напарника, а выпустить рыбу команда решила «из соображений гуманности». 


Чтобы довезти выловленный трофей до лагеря соревнований, участникам понадобилось около 20 минут. «У нас в лодке, к сожалению, не было какого-то приспособления, чтобы её там можно было с водой транспортировать. Конечно, она, наверное, немножко стрессовала, но тем не менее мы её как могли быстренько доставили, поместили в специализированный бассейн, провели реанимационные действия — рыбка ожила, зашевелилась», — пояснила участница.


Это не самый крупный трофей, который доводилось ловить Ларисе Севериной. Год назад НГС рассказывал о том, как ей удалось поймать в Обском море судака весом больше 8 килограммов. Бороться с рыбой девушке тогда пришлось 15 минут.

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