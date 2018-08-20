В центре Новосибирска появились лавочки с интернетом и USB-портами

В «хипстерском дворике» на Коммунистической, 43 в центре Новосибирска появились первые лавочки, раздающие Wi-Fi. Это пилотный проект компании «Новотелеком». Если устройства хорошо проявят себя сибирской зимой, их планируют установить по всему городу.







На новых лавочках уже появились первые пользователи





Две лавочки с Wi-Fi установлены во дворе между домами № 43 и 45 на Коммунистической. Здесь работает несколько баров и закусочных, в том числе Rooks и Burger Records, а по вечерам собираются большие компании.







В темноте лавочки работают ночными светильниками





Лавочки помечены логотипом «Электронного города» и знаком Wi-Fi, которые в тёмное время суток начинают светиться. Для получения доступа в интернет достаточно ввести номер своего мобильного телефона, то есть сам порядок соединения не отличается от того, который принят в кафе, аэропортах и других публичных местах. Кроме доступа в интернет лавочки позволяют подзарядить электронные устройства через USB-порты.







Как рассказала представитель «Новотелекома» Татьяна Огаркова, лавочки на Коммунистической начали работать в минувшие выходные.







«Пока это пилотный проект. Мы хотим посмотреть, как они покажут себя зимой. И если всё будет нормально, то уже в следующем году компания будет устанавливать их и в других местах», — говорит представитель «Новотелекома».







По словам Огарковой, модули Wi-Fi лавочек рассчитаны на большое количество пользователей и работают сразу в двух диапазонах.





Точки бесплатного доступа в интернет в Новосибирске появились уже давно. Так, в 2012 году бесплатный Wi-Fi начал работать на вокзале Новосибирск-Главный. Это не помешало аналитикам отметить малое количество точек с публичным Wi-Fi в Новосибирске.