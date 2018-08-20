В центре Новосибирска появились лавочки с интернетом и USB-портами

В «хипстерском дворике» на Коммунистической, 43 в центре Новосибирска появились первые лавочки, раздающие Wi-Fi. Это пилотный проект компании «Новотелеком». Если устройства хорошо проявят себя сибирской зимой, их планируют установить по всему городу.


На новых лавочках уже появились первые пользователи 
На новых лавочках уже появились первые пользователи 


Две лавочки с Wi-Fi установлены во дворе между домами № 43 и 45 на Коммунистической. Здесь работает несколько баров и закусочных, в том числе Rooks и Burger Records, а по вечерам собираются большие компании.


В темноте лавочки работают ночными светильниками 
В темноте лавочки работают ночными светильниками 


Лавочки помечены логотипом «Электронного города» и знаком Wi-Fi, которые в тёмное время суток начинают светиться. Для получения доступа в интернет достаточно ввести номер своего мобильного телефона, то есть сам порядок соединения не отличается от того, который принят в кафе, аэропортах и других публичных местах. Кроме доступа в интернет лавочки позволяют подзарядить электронные устройства через USB-порты.


Как рассказала представитель «Новотелекома» Татьяна Огаркова, лавочки на Коммунистической начали работать в минувшие выходные.


«Пока это пилотный проект. Мы хотим посмотреть, как они покажут себя зимой. И если всё будет нормально, то уже в следующем году компания будет устанавливать их и в других местах», — говорит представитель «Новотелекома».


По словам Огарковой, модули Wi-Fi лавочек рассчитаны на большое количество пользователей и работают сразу в двух диапазонах.


Точки бесплатного доступа в интернет в Новосибирске появились уже давно. Так, в 2012 году бесплатный Wi-Fi начал работать на вокзале Новосибирск-Главный. Это не помешало аналитикам отметить малое количество точек с публичным Wi-Fi в Новосибирске. 

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