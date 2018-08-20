Митинги и очередь за водкой: в Новосибирске нашли видео времён путча 1991 года

Новосибирские кинодокументалисты опубликовали спецвыпуск журнала «Сибирь на экране», снятый в августе 1991 года, — 27 лет назад сотрудники Западно-Сибирской киностудии сняли, как новосибирцы восприняли новость об Августовском путче.





В «Новосибирсккиновидеопрокате» оцифровали спецвыпуски журнала «Сибирь на экране» августа 1991 года





«Это спецвыпуск № 35 и 37 киножурнала "Сибирь на экране". В сюжете хроника событий, которые происходили прямо на киностудии, — это производственное собрание коллектива киностудии. Плёночный архив киностудии за 50 с лишним лет хранится и оцифровывается у нас в кинопрокате», — рассказал корреспонденту НГС замдиректора «Новосибирсккиновидеопроката» Алексей Бутов.





Сотрудники Западно-Сибирской киностудии снимали рабочее собрание в августе 1991 года





Руководитель Новосибирского музея документального кино Элла Давлетшина была одной из участниц собрания киностудии. По её словам, новосибирские кинематографисты быстро приняли решение снимать происходящее в городе и реакцию жителей на путч. Сами авторы кинохороники тогда не признали ГКЧП законной властью и заявили об этом в спецвыпуске «Сибири на экране».





20 августа 1991 года вышли спецвыпуски





«Когда всё это произошло, 19 августа, сказала сыну: "Просыпайся, в стране переворот". Ему надо было лететь в Москву, я забрала билет, чтобы он не улетел. На киностудию шла с мыслью, что фильм, который мы делали, мы его сейчас припрячем. Часов в 12 у нас было собрание, было рано, многие ещё не проснулись, выступали многие. Результатом было письмо гражданам России. Не скажу, что единодушно, но мы не приняли ГКЧП, заявив об этом. На собрание пошли — тут же камеру схватили, у нас же инстинкт кинохроникёров. Молодая команда во главе с Глебом Половниковым, с оператором Сергеем Лаврентьевым и ещё несколькими пошли снимать, что происходит в Новосибирске. Реакция в то время была не особо большая, ведь это была жизнь, это было как констатация факта. По сравнению с тем, как сейчас это смотрится, это было отражением того, что происходило», — рассказала Элла Давлетшина.





Сотни новосибирцев выходили на улицы города в августе 1991 года



Сотрудники Западно-Сибирской киностудии брали короткие интервью у милиционеров, снимали митинги новосибирцев — 20 августа на площади перед ГПНТБ собрались сотни недовольных новосибирцев.





Журналисты сняли митинг перед ГПНТБ 20 августа 1991 года





Также в хронику попала огромная очередь в винно-водочный магазин — за алкоголем стояли несколько десятков людей на улице.





Очередь в винно-водочный магазин во время путча





На прошлой неделе новосибирские режиссёры отметили 110 лет с первого киносеанса в Новосибирске — они сняли современный Новосибирск на камеру, выпущенную в 1930-х годах.