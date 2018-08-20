Страшное ДТП на Никитина: продавщица из уничтоженного «Мерседесом» киоска умерла в больнице
Продавец киоска, в который влетел Mercedes на улице Никитина в Новосибирске, скончалась в больничной палате. Сам водитель машины ещё остаётся в больнице.
В аварии 43-летняя сибирячка получила серьёзные травмы — открытую черепно-мозговую травму и переломы рёбер, рассказали в ГИБДД. В ночь на субботу она умерла в больнице, подтвердили корреспонденту НГС в министерстве здравоохранения Новосибирской области.
«Врачи пять дней боролись за её жизнь, но от тяжёлой сочетанной травмы грудной клетки она скончалась», — сообщили в минздраве.
Ещё один человек, 36-летний пешеход, погиб на месте аварии. По данным очевидцев, мужчина был покупателем киоска.
Ранее в больнице отмечали, что молодой водитель Mercedes, предполагаемый виновник аварии, также находится в тяжёлом состоянии. Меньше всех пострадала пассажирка, которая ехала в «Мерседесе», — у неё сотрясение и ушибленная рана головы.
Спустя сутки после аварии ГИБДД поделилась видео первых минут после страшного ДТП.
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Мария Морсина
Фото предоставлено ГИБДД по Новосибирску