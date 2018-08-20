Голосуем за асфальт: власти предложили новосибирцам выбрать самые разбитые дороги

Новосибирцы должны назвать самые плохие дороги к 3 сентября

Сегодня, 20 августа, в Новосибирске началось голосование за самые разбитые дороги города. Мэрия запустила опрос «Выбери дорогу для ремонта – 2019».





«Голосование пройдёт в два этапа. На первом этапе, с 20 августа по 3 сентября, горожанам предлагается проголосовать за те участки автомагистралей, которые, по их мнению, необходимо отремонтировать в первую очередь», — сообщили сегодня в пресс-центре мэрии.





Назвать дорогу можно на Муниципальном портале — для этого прежде нужно зарегистрироваться в системе, затем войти в личный кабинет, зайти во вкладку «Сообщить о проблеме» и нажать на рубрику «Рейтинг выбери дорогу для ремонта (2019)». Также выбрать дорогу можно через приложение «Мобильный Новосибирск».





Также пользователи могут добавить фото проблемного участка дороги.





Назвать дорогу можно в личном кабинете на Муниципальном портале





В пресс-центре подчеркнули, что в голосовании не могут принимать участие внутриквартальные дороги и проезды, дворы и дороги частного сектора.





«По окончании первого этапа будет составлен список дорожных объектов (участков автомагистралей), набравших от горожан наибольшее количество пожеланий ремонта. Затем из этого списка новосибирцы путем электронного голосования смогут выбрать участки дорог, которые в итоге станут приоритетными для ремонта. Проголосовать сможет любой желающий в разделе "Экспресс-опросы" на Муниципальном портале», — сообщили в пресс-центре мэрии.





Проект «Выбери дорогу для ремонта» проходит в Новосибирске в четвёртый раз. Во время конкурса «Выбери дорогу для ремонта – 2017» среди дорог-победителей оказалась улица Чемпионская. Она набрала в Калининском и Дзержинском районах больше 50% голосов. Изначально предполагалось, что дороги-победительницы этого конкурса будут ремонтировать в 2018 году.





Позже выяснилось, что власти не могут найти денег на ремонт Чемпионской — в мае жители улицы публично заявили, что ремонта не дождались. В июне власти деньги на эту улицу всё же нашли — МКУ «Управление дорожного строительства» смогло сэкономить значительную сумму.





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