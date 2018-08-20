Пасмурно и холодно: в Новосибирске испортится погода

В ближайшие дни город окажется в тылу холодного фронта

Новосибирские синоптики составили прогноз на первые дни начавшейся недели: в ближайшие дни в городе заметно похолодает.







«На конец 21 августа Новосибирск оказывается вблизи тыла холодного фронта. На конец дня 22 августа город попадает в тыл за холодный [фронт]. По осадкам: на завтра ночью сохранится без осадков, днём — небольшой дождь и гроза. На 22 [августа] ожидается дождь и гроза, 23-го числа также дождь с грозой. Ветер восточный, с переходом 22 августа на юго-западный, а 23 — на западный. Ночью 21 августа 4–9 м/с, днём — 9–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. 22 августа и 23 августа — 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с», — рассказала корреспонденту НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Юлия Астанкова.





По её словам, ночная температура в Новосибирске во вторник будет держаться на уровне +16…+18 градусов, а ночью 22 и 23 августа температура снизится до +10…+12 градусов.





«Дневной температурный фон 21-го числа составит +25…+27 градусов. На последующий день, среду, +18…+20 градусов. И на 23 августа +16…+18 градусов. Будет происходить постепенное снижение температурного фона», — добавила Астанкова.





В период с 21 по 23 августа синоптики выпустили штормовой прогноз на западные районы Новосибирской области. Так, по прогнозам синоптиков, здесь возможны сильный ветер, грозы, дожди и град. Скорость порывов ветра могут достигать 20 м/с.





Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.