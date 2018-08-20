Пасмурно и холодно: в Новосибирске испортится погода

В ближайшие дни город окажется в тылу холодного фронта
В ближайшие дни город окажется в тылу холодного фронта

Новосибирские синоптики составили прогноз на первые дни начавшейся недели: в ближайшие дни в городе заметно похолодает.


«На конец 21 августа Новосибирск оказывается вблизи тыла холодного фронта. На конец дня 22 августа город попадает в тыл за холодный [фронт]. По осадкам: на завтра ночью сохранится без осадков, днём — небольшой дождь и гроза. На 22 [августа] ожидается дождь и гроза, 23-го числа также дождь с грозой. Ветер восточный, с переходом 22 августа на юго-западный, а 23 — на западный. Ночью 21 августа 4–9 м/с, днём — 9–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. 22 августа и 23 августа — 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с», — рассказала корреспонденту НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Юлия Астанкова.


По её словам, ночная температура в Новосибирске во вторник будет держаться на уровне +16…+18 градусов, а ночью 22 и 23 августа температура снизится до +10…+12 градусов.


«Дневной температурный фон 21-го числа составит +25…+27 градусов. На последующий день, среду, +18…+20 градусов. И на 23 августа +16…+18 градусов. Будет происходить постепенное снижение температурного фона», — добавила Астанкова.


В период с 21 по 23 августа синоптики выпустили штормовой прогноз на западные районы Новосибирской области. Так, по прогнозам синоптиков, здесь возможны сильный ветер, грозы, дожди и град. Скорость порывов ветра могут достигать 20 м/с.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

Прочтений: 8106
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено