Новосибирский зоопарк сократил работу на час

С сегодняшнего дня зоопарк перестал работать до позднего вечера: он будет закрываться уже в 21:00
С сегодняшнего дня зоопарк перестал работать до позднего вечера: он будет закрываться уже в 21:00

Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило поменял режим работы: теперь у посетителей стало на час меньше времени, чтобы посмотреть на зверей.


С сегодняшнего дня, 20 августа, зоопарк работает с 9:00 до 21:00. 


«Кассы зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия, в 20:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — говорится в объявлении на сайте зоопарка.


До этого, начиная с 1 июня, зоопарк работал до 22:00. Новосибирцы могли гулять по нему до позднего вечера и наблюдать за повадками ночных животных и кошачьих, которые как раз к этому времени только начинают вести активный образ жизни.


Новосибирский зоопарк постоянно пополняет свою коллекцию. Например, недавно в зоопарке появились два новых вида обезьян: серебристые игрунки и золотистоголовый тамарин. Их можно увидеть в павильоне для мелких приматов и пингвинов.

Прочтений: 3481
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено