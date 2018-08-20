Грузовик снёс светофор и дорожное ограждение на улице Кирова

Авария случилась на оживлённом перекрёстке в Октябрьском районе

Днём 20 августа на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Кирова в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись грузовик и Land Cruiser — после столкновения грузовик снёс светофор и металлическое ограждение на перекрёстке.







Авария случилась около 13:00 недалеко от остановки «ГПНТБ».





«Не разъехались грузовик и Toyota Land Cruiser. Также пострадал внедорожник Peugeot. Снесли светофор, пострадавших нет. В "Тойоте" сработали подушки безопасности», — коротко описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».





В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении сообщили, что пока никакой информации о снесённом светофоре не поступало. «Сейчас вышлем бригаду», — прокомментировали в СМЭУ.





Грузовик снёс ограждение и светофор





Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас на перекрёстке собралась значительная пробка. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 километров в час.





Из-за аварии на перекрёстке собрался затор





16 мая в Новосибирске на одном из перекрёстков с проспектом Дзержинского автомобиль Toyota Camry снёс светофор: с места аварии скорая увезла троих пострадавших.

