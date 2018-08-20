Грузовик снёс светофор и дорожное ограждение на улице Кирова
Днём 20 августа на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Кирова в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись грузовик и Land Cruiser — после столкновения грузовик снёс светофор и металлическое ограждение на перекрёстке.
Авария случилась около 13:00 недалеко от остановки «ГПНТБ».
«Не разъехались грузовик и Toyota Land Cruiser. Также пострадал внедорожник Peugeot. Снесли светофор, пострадавших нет. В "Тойоте" сработали подушки безопасности», — коротко описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении сообщили, что пока никакой информации о снесённом светофоре не поступало. «Сейчас вышлем бригаду», — прокомментировали в СМЭУ.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас на перекрёстке собралась значительная пробка. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 километров в час.
16 мая в Новосибирске на одном из перекрёстков с проспектом Дзержинского автомобиль Toyota Camry снёс светофор: с места аварии скорая увезла троих пострадавших.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс» (1, 2), скриншот yandex.ru/maps (3)