Грузовик снёс светофор и дорожное ограждение на улице Кирова

Авария случилась на оживлённом перекрёстке в Октябрьском районе
Авария случилась на оживлённом перекрёстке в Октябрьском районе

Днём 20 августа на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Кирова в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись грузовик и Land Cruiser — после столкновения грузовик снёс светофор и металлическое ограждение на перекрёстке.


Авария случилась около 13:00 недалеко от остановки «ГПНТБ».


«Не разъехались грузовик и Toyota Land Cruiser. Также пострадал внедорожник Peugeot. Снесли светофор, пострадавших нет. В "Тойоте" сработали подушки безопасности», — коротко описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».


В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении сообщили, что пока никакой информации о снесённом светофоре не поступало. «Сейчас вышлем бригаду», — прокомментировали в СМЭУ.


Грузовик снёс ограждение и светофор
Грузовик снёс ограждение и светофор


Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас на перекрёстке собралась значительная пробка. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 километров в час.


Из-за аварии на перекрёстке собрался затор
Из-за аварии на перекрёстке собрался затор


16 мая в Новосибирске на одном из перекрёстков с проспектом Дзержинского автомобиль Toyota Camry снёс светофор: с места аварии скорая увезла троих пострадавших

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