Девушка сломала ногу на аттракционе в зоопарке

По словам очевидцев, нога девушки застряла в перекладине
По словам очевидцев, нога девушки застряла в перекладине

Посетительница новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило сломала ногу — девушку увезли на машине скорой помощи. По словам очевидцев, травму девушка получила, когда каталась на аттракционе «Брейк-данс» накануне днём, 19 августа.


«Все сели, счастливые, довольные. Карусель запустили. <…> При повороте, когда карусель запрокинула девушку чуть наверх, её ноги согнулись к голове — фиксаторов для ног нет никаких совершенно, а при повороте вниз, ноги, конечно же, полетели обратно, так одна из ног застряла в перекладине, но карусель вертится без остановки, а нога в перекладине этому помеха. Раздался непонятный громкий звук, то ли от удара, то ли от сломавшейся кости», — рассказала о случившемся очевидица происшествия Татьяна Завальская.


По словам Татьяны Завальской, девушку на камеру снимали родители, они и попросили остановить аттракцион и вызвали скорую помощь — после остановки карусели они увидели, что у девушки вывернута нога и из-под кожи сильно выпирает кость.


«Вызов был к девушке 20 лет 19-го числа в половине четвертого. В 16:12 она доставлена в горбольницу, перелом костей голени», — потдвердила корреспонденту НГС главврач новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.


В зоопарке корреспонденту НГС уточнили, что аттракцион, на котором посетительница сломала ногу, принадлежит арендатору, а не самому зоопарку.


«Девушка не соблюла правила техники безопасности. Когда всех пристёгиваем, говорим: "Руки-ноги не высовывайте". И во время работы аттракциона она высунула ногу, ногу ударило», — рассказала администратор аттракционного комплекса Ангелина Дельцова. Она назвала травму девушки «сильным ушибом».


Администратор комплекса пояснила, что у посетителей аттракциона ноги не пристегиваются, но есть поручень, в который они упираются, и фиксатор там есть. Ангелина Дельцова отметила, что сейчас сотрудники аттракционного комплекса поддерживают связь с родственниками пострадавшей.


«Всё, что нужно будет, если нужна будет какая-то помощь, мы обязательно её окажем. Поэтому мы поддерживаем связь с родственниками», — добавила администратор.


Это не первый случай, когда новосибирцы получают травмы на аттракционах, — весной этого года пятилетнего мальчика ударило током на автодроме в Центральном парке.

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