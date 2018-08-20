Новосибирский депутат провёл 40 минут в холодной воде Северного Ледовитого океана

Виктор Остахов — депутат совета депутатов Черепановского района и предприниматель

Депутат из Черепановского района Новосибирской области и многодетный отец Виктор Остахов за 40 минут проплыл километр арктического заплыва в Северном Ледовитом океане.







«Сначала, когда ты начинаешь плыть, у тебя сначала шок организм даёт, потому что вода очень холодная: 5–6 градусов. У тебя сразу организм начинает сопротивляться, потом, когда ты начинаешь перебарывать себя, метров 100–150 начинаешь маленько расслабляться, делать то, что ты умеешь, — плавать.





Многие задают вопрос "Зачем?". Но это такой адреналин вырабатывается, когда ты бросаешь себе вызов, очень круто, интересно, потому что никто из моего окружения ничего такого не делал.





Этот определённый повод для гордости, для моих детей, чтобы они посмотрели, сколько возможностей у них ещё есть. Я думал вот так — как это будет круто», — рассказал корреспонденту НГС Виктор Остахов.





Виктор Остахов — многодетный отец, у него трое детей





Арктический заплыв «На краю света» прошёл накануне возле посёлка Териберка в Мурманской области. Его организовала команда X-WATERS, которая провела уже серию заплывов на открытой воде в этом году. В частности, заплывы уже проходили на Байкале и Керченском проливе.





Арктический заплыв первый раз проходил в прошлом году





В заплыве в водах Северного Ледовитого океана приняло участие 35 человек, Виктор Остахов среди них был единственным представителем Новосибирской области.





«Одни плыли одну милю морскую — это 1,8 км, другие плыли 1 км. Я плыл 1 км — я любитель. Километр я проплыл не очень хорошо — где-то минут за 40», — отметил Остахов.





Виктор рассказал, что все участники за исключением одного моржа плыли в гидрокостюмах, защитной обуви, перчатках и шапочке. Лицо у всех было открытым. Участники приехали на Кольский полуостров заранее — в субботу, в этот день они проплыли организационный заплыв 300 метров, чтобы проверить своё самочувствие.





В день заплыва на месте дежурила полиция, были медики и спасательные шлюпки. «Если вдруг чувствуешь себя плохо, вдруг обморожение какое-то, поднимаешь руку и тебя вытаскивают. На морской миле — там участвовало, по-моему, 4 девушки, одну из них сняли, потому что было прохладно, остальные доплыли», — добавил Виктор.





В прошлом году Виктор Остахов переплыл за два часа пролив Босфор. Он отметил, что это испытание и новый заплыв абсолютно разные.





«Такой формат не сравним с классическим заплывом, с Босфором, тем более — там вода другая, по дистанции, там большая, 6,5 км. Здесь просто ты не можешь в такой воде находиться долго», — объяснил Остахов.





В посёлке Териберка, где проходил заплыв, режиссер из Новосибирска Андрей Звягинцев снимал фильм «Левиафан»



