Машина такси сбила хаски на Немировича-Данченко — собаку спасли пассажирки

По словам девушки, таксист остался ждать автоинспекторов, а собаке помогли ветеринары

Жительницы Новосибирска Вероника Оторова и Дарья Кузина возвращались домой на такси около 4:00 рано утром в понедельник, 20 августа. Машина, на которой они ехали, сбила собаку на улице Немировича-Данченко недалеко от педагогического колледжа. Девушки утверждают, что таксист отказался помочь раненой хаски, — они сами отвезли животное к ветеринарам.







«Мы ему говорим: "Всё, тормози", чтобы посмотреть, что с собакой. Животное кричит, ему больно. Мы подбегаем, просим таксиста везти ее в ветеринарную клинику. На что таксист говорит: "У меня вообще-то бампер помят" и не помогает нам транспортировать собаку, еще грубо нас послал. После этого мы остановили машину, молодой человек по имени Валерий нас довёз до клиники, донёс собаку до кабинета, помог врачу держать собаку», — рассказала корреспонденту НГС Вероника Оторова.





Собаку оставили в стационаре клиники «БЭСТ» на улице Покрышкина для обследования у ветеринара.







Девушки оплатили первичный осмотр из своего кармана и внесли депозит за пребывание собаки в стационаре. Для дальнейшего обследования и лечения собаки необходимо около 16 тысяч, из этой суммы Оторова и Кузина сумели собрать через соцсети больше 12 тысяч.





«Собака похожа на домашнюю, она с ошейником, легко идёт на контакт с человеком. Везде пишем в социальных сетях, ищем хозяина. Это невозможно, весь день плачем, это ужасно», — рассказывает девушка.





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