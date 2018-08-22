Бьют стёкла и машины: семья новосибирских бизнесменов рассказала об угрозах

Подъезд, в котором живёт мать Ильиных, изрисовали
Подъезд, в котором живёт мать Ильиных, изрисовали

Семья Ильиных из Новосибирска, которая занимается строительным бизнесом, рассказала об угрозах — супругам и их близким бьют стёкла в квартирах и машинах и разрисовывают стены в подъездах. Елена Ильиных утверждает, что ситуация возникла из-за конфликта с заказчиком работ, который якобы требует погашения 2-миллионного долга. 


Конфликт начался в январе, когда ООО «Компания "Реверс"», в которой работают Ильиных, заключило контракт с «Климат.ру» на строительство автомойки в городе Оби, рассказала предпринимательница. Она говорит, что получила аванс и приступила к работе, но вскоре выяснилось, что проект не соответствует нормам и продолжать строительство нельзя. Когда Ильиных предложила переделать проект, заказчик попросил вернуть аванс.


Несколько раз в квартире Ильиных разбивали окна
Несколько раз в квартире Ильиных разбивали окна


«Работы выполнялись. Мы субподрядчики. Пошли проблемы на стройке: неправильно заказчик нам сдал площадку, неправильный проект. Просим, пишем, устраните, но никаких действий с их стороны не происходило. 


Только потом, когда накалилась ситуация, заказчик начал требовать 2 миллиона рублей — сумму аванса, которую мы отработали. 


Документы закрывающие все есть, дважды мы их относили в ОБЭП. Если не согласны — в арбитражный суд», — рассказала корреспонденту НГС предпринимательница Елена Ильиных.


Ночью 20 августа лобовое стекло автомобиля Ильиных в очередной раз разбили
Ночью 20 августа лобовое стекло автомобиля Ильиных в очередной раз разбили


По словам женщины, поначалу заказчик требовал вернуть долги лично, а потом приобщил к делу «представителя» по имени Рустам. Как рассказывает Елена, сначала тот звонил и писал требования, а потом перешёл к угрозам.


Фрагмент переписки предоставлен Еленой Ильиных
Фрагмент переписки предоставлен Еленой Ильиных


«Он начал угрожать, что будут бить окна, жечь машины, говорили, что у нас маленькие дети. <...> 7 мая мне разбили два окна, 14 — машину. Потом пришли к маме, разрисовали ей весь подъезд. Сегодня опять разбили лобовое стекло на автомобиле моём. Все эти факты — мы ходим в полицию, но результатов нет никаких. <…> 


Жить невозможно. Страшно. Уже не знаем, что делать. Мы готовы вслух сказать, что ничего не должны. Тем более не должна ничего моя мама, дети», — рассказывает женщина.


Фрагмент переписки предоставлен Еленой Ильиных
Фрагмент переписки предоставлен Еленой Ильиных


По её словам, попытки договориться мирно ни к чему не привели, а на днях, ночью 20 августа, опять разбили стекло в автомобиле. 


Фрагмент переписки предоставлен Еленой Ильиных
Фрагмент переписки предоставлен Еленой Ильиных


Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Климат.ру» специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений, её возглавляет Александр Руднев. 


Александр Руднев отказался от комментариев в разговоре с корреспондентом НГС. «У меня с ней никаких конфликтов нет. Есть юристы, которые этим занимаются. Я ничего говорить не буду», — коротко ответил Руднев.


Ранее НГС рассказывал об истории, которая случилась с новосибирцем Артуром Пушинским — ему коллекторы угрожали из-за долга в 19 тысяч рублей. Один из звонивших, представившийся сотрудником коллекторского агентства «Альянс», намекнул должнику, что во время прогулки с его женой и сыном «всё что угодно может произойти». Также коллектор предложил Пушинскому продать почку ребёнка ради выплаты долга.

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