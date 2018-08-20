Новосибирский клуб «Сибиряк» остался без спонсоров и не поедет на чемпионат России
Новосибирский мини-футбольный клуб «Сибиряк» не примет участие в чемпионате России среди команд Суперлиги — команда испытывает финансовые проблемы.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте «Сибиряка». В нём говорится, что клуб не получил лицензию на участие в чемпионате России, под вопросом и участие клуба в Лиге чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне новосибирская команда завоевала серебряные медали чемпионата страны и получила право на участие в сильнейшем клубном турнире Европы.
«На прошлой неделе клубу отказали в получении лицензии на участие в чемпионате России по мини-футболу. На данный момент мы не смогли заплатить взнос за участие в Суперлиге. Основная причина — незаключение контрактов с пятью нашими постоянными спонсорами на новый сезон», — передал через пресс-службу исполнительный директор клуба «Сибиряк» Олег Некрут. По его словам, клуб обратился за поддержкой к городским и областным властям.
Как сообщает пресс-служба «Сибиряка», из-за финансовых проблем сорвались планы по предсезонной подготовке команды, также команду покинули два легионера.
В июне «Сибиряк» завоевал серебро чемпионата России — в этом году команда должна была впервые выступить в Лиге чемпионов.
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Валерия Терлеева
Фото предоставлено пресс-службой ПМФК «Сибиряк»