Новосибирский клуб «Сибиряк» остался без спонсоров и не поедет на чемпионат России

Клуб рассказал о том, что испытывает серьёзные финансовые трудности и не допущен к участию в чемпионате России по мини-футболу

Новосибирский мини-футбольный клуб «Сибиряк» не примет участие в чемпионате России среди команд Суперлиги — команда испытывает финансовые проблемы.





Сообщение об этом появилось на официальном сайте «Сибиряка». В нём говорится, что клуб не получил лицензию на участие в чемпионате России, под вопросом и участие клуба в Лиге чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне новосибирская команда завоевала серебряные медали чемпионата страны и получила право на участие в сильнейшем клубном турнире Европы.





«На прошлой неделе клубу отказали в получении лицензии на участие в чемпионате России по мини-футболу. На данный момент мы не смогли заплатить взнос за участие в Суперлиге. Основная причина — незаключение контрактов с пятью нашими постоянными спонсорами на новый сезон», — передал через пресс-службу исполнительный директор клуба «Сибиряк» Олег Некрут. По его словам, клуб обратился за поддержкой к городским и областным властям.





Как сообщает пресс-служба «Сибиряка», из-за финансовых проблем сорвались планы по предсезонной подготовке команды, также команду покинули два легионера.





В июне «Сибиряк» завоевал серебро чемпионата России — в этом году команда должна была впервые выступить в Лиге чемпионов.