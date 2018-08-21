Фото: оперный театр обзавёлся большими стильными часами
Возле новосибирского оперного театра появились чёрные часы — они расположились около служебного входа в театр со стороны улицы Депутатской. Там же стоит скульптура-арфа.
Корреспонденты НГС заметили чёрные часы в конце прошлой недели — и попытались узнать у оперного театра, что они символизируют и временно ли установлены. Однако в НОВАТе не смогли ответить на вопросы в течение двух рабочих дней.
Этим летом возле театра также появилась скульптура в виде арфы. Вокруг неё высадили цветы, а клумбу украсили плитами в виде клавиш фортепиано.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова