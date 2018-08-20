В Дзержинском районе закрыли старую школу
Школу в Дзержинском районе Новосибирска не откроют к новому учебному году — дети будут учиться в соседних школах.
«Здание 57-й школы выведено из оборота. Я принял такое решение. Здание в аварийном состоянии, — сообщил 20 августа мэр Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве. — Все классы распределены по соседним школам».
В школе на улице Авиастроителей, 16 занималось больше 500 учеников. Подобным образом, напомнил Анатолий Локоть, городские власти поступили, когда 2 года делали ремонт в школе
Школа
В июне навсегда закрыли детский сад № 80 «Василёк» на улице Мира — на его месте построят новое здание.
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Анна Богданова
Скришот yandex.ry/maps