Сибиряк плавал по Обскому морю на матрасе и пропал

Прибывшие на место спасатели не нашли ни тело мужчины, ни матрас

Вечером 19 августа в Обском море в районе острова Тань-Вань в воде пропал мужчина, который плавал на надувном матрасе.







По информации спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), информация о случившемся поступила около 20:40.





«Информация поступила от очевидцев <…> о том, что мужчина там плавал и при неизвестных обстоятельствах пропал. Катер туда оперативно прибыл, но ни человека, ни матраса обнаружено не было. Провели опрос очевидцев, сообщили в отдел полиции. <…> Акватория большая, место непонятно какое, привязки к местности, геопозиции нет», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.





По информации в сводке спасателей, пропавшему мужчине на вид около 26 лет. Сейчас все данные о случившемся переданы сотрудникам полиции, которые устанавливают все детали случившегося.





Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.







В начале июля в Обском море недалеко от посёлка Тула перевернулась лодка, в которой находились пять человек, — людей смогли спасти местные жители, оказавшиеся рядом.

