«Тойота» влетела в большегруз на Бердском шоссе: женщину-водителя увезли в реанимацию

Сейчас на место аварии выехали сотрудники ГИБДД

Утром 20 августа на Бердском шоссе легковушка врезалась в стоящий грузовик — в аварии пострадала женщина.





По предварительной информации, ДТП случилось около 8:30 недалеко от остановки «Клиника Мешалкина» в Советском районе Новосибирска.





«Информация поступила только что. Экипаж выехал на место, пока никаких подробностей нет. По предварительной информации, женщина столкнулась со стоящим транспортным средством — КАМАЗ или какой-то грузовик. Это напротив клиники Мешалкина, как нам сообщили», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.





Сейчас на место аварии выехали сотрудники ГИБДД. Все детали произошедшего устанавливаются. Очевидцы сообщают, что на месте аварии также работали спасатели МАСС.





По информации очевидцев в соцсетях, на месте работали реанимация и пожарные





«Это автомобиль моей компании. Водитель остановился на стоянке, вышел в киоск, она залетела. Женщина 1957 рождения. Почему, сказать не могу, следов торможения нет. Увезли в реанимацию. В момент удара водителя в МАЗе не было. Скорую вызвал он, первые приехали МАСС, потом скорая, сотрудники ГИБДД и следователь через 2 часа», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» владелица МАЗа, пожелавшая остаться анонимной.





Очевидцы сообщают, что женщину увезли врачи скорой помощи





По информации спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), сообщение о аварии поступила на пульт дежурного в 7:58.







Водитель «Тойоты» получила серьёзные травмы и скончалась в машине реанимации





«Автомобиль "Тойота Карина" под управлением женщины 1967 года рождения неожиданно пошёл вправо и столкнулся со стоящим на обочине грузовиком МАЗ. Женщина находится в автомобиле в тяжёлом состоянии. На место аварии выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Спасатели извлекли женщину из разбитого автомобиля и в крайне тяжёлом состоянии передали бригаде врачей скорой медицинской помощи. К сожалению, пострадавшая скончалась в автомобиле реанимации», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».







На месте аварии работали спасатели МАСС





На прошлой неделе трое подростков на автомобиле ГАЗ врезались в дерево в Советском районе Новосибирска — их увезли в больницу с серьезными травмами.