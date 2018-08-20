Больше 100 молодых спецназовцев приняли присягу в Новосибирске

Присягу приняли срочники, призванные в армию весной этого года

Больше 100 молодых спецназовцев Центрального военного округа приняли присягу в Новосибирске.







По информации пресс-центра ЦВО, солдаты-срочники были призваны в армию этой весной.







«Они прошли курсы по боевой, строевой и физической подготовке, а также совершили свой первый прыжок с парашютом с высоты 800 метров. Молодое пополнение освоило общевоинские уставы и основы безопасности военной службы. Представители командования соединения поздравили военнослужащих с принятием Военной присяги и рассказали им о боевом пути бригады», — рассказали в пресс-центре ЦВО.







24-я отдельная бригада специального назначения Главного разведывательного управления (в/ч 55433) дислоцируется на территории Новосибирской области с 2012 года. Изначально подразделение было создано в 1977 году недалеко от Читы. Бригада выполняла самые разнообразные задачи, в том числе в Северо-Кавказском регионе. В 2002 году военнослужащий бригады Анатолий Коробенков получил звание Героя России за подвиг во время боевых действий в Чечне.







На прошлой неделе молодые спецназовцы совершили свои первые прыжки с парашютом: они десантировались с высоты 800 метров с борта вертолёта «Терминатор».