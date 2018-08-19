Mercedes сделал роскошный микроавтобус Maybach

Минивэн Mercedes-Benz V-Class переделали по мотивам роскошных автомобилей Maybach, особенностью машины стала четырехместная компоновка салона с раздельными роскошными креслами. 


Mercedes сделал роскошный микроавтобус Maybach


«Кресла обиты бежевой кожей со стегаными вставками, выполнена отделка натуральным деревом и алькантарой», - уточняет производитель. Машину изменили и в экстерьере, установлены колесные диски Maybach, хромированные элементы отделки, молдинги, логотипы и шильдикам. Появилась новая радиаторная решетка с вертикальными ребрами.


Mercedes сделал роскошный микроавтобус Maybach


V-Class на нашем рынке оснащается дизелями мощностью 136, 163 и 190 л.с. в сочетании с 6-скоростной автоматической коробкой передач.


Напомним, в Новосибирске автомобили Mercedes представляет один дилер, компания «СТС Автомобили».


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