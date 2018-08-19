В Новосибирске ищут сбежавшего пациента психбольницы

Мужчина проходил принудительное лечение у психиатра

Новосибирская полиция объявила в розыск мужчину, который на этой неделе сбежал из психиатрической больницы в Дзержинском районе.







«Ушёл из психиатрической больницы и не вернулся мужчина 1980 года рождения. Находился на принудительном лечении. Статья у него 132-я, часть 4 (имеется в виду статья Уголовного кодекса «Насильственные действия сексуального характера» — О.Х.)», — сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.







Источник уточнил, что мужчина пропал из психиатрической больницы № 3 на улице Красноводской.







Корреспондент НГС направила запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.





Тех, кто знает о местонахождении пациента психбольницы, просят позвонить в полицию Дзержинского района по телефонам 232–14–14 или 232–15–07, сообщается в распространённой в соцсетях ориентировке.





Ранее новосибирские следователи объявили в розыск мужчину, которого подозревают в стрельбе у бара People's на Вокзальной магистрали в ночь на 11 августа — пострадавший от выстрелов умер в больнице.

