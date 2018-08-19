Две пассажирки погибли в ДТП со встречными «Ладами» на трассе
Сегодня днём, 19 августа, два встречных ВАЗа сошлись в смертельном ДТП на трассе в Черепановском районе Новосибирской области.
Авария произошла около 15:00 на 30-м километре автодороги Черепаново — Маслянино. Там столкнулись ВАЗ-2106 и ВАЗ-21012, которые ехали навстречу друг другу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека — пассажирки столкнувшихся автомобилей. Также в ДТП пострадали оба водителя и двое несовершеннолетних, находившихся в "Жигулях" шестой модели», — рассказали в областной полиции.
В ведомстве добавили, что сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые выясняют обстоятельства аварии. Возраст пострадавших и тяжесть их травм полиция также ещё уточняет.
Практически на любой трассе под Новосибирском можно увидеть на обочине несколько десятков памятников погибшим в ДТП. Всё это кенотафы — так называют пустые могилы, в которых никто не похоронен. Корреспондент НГС нашла родственников погибших в трёх страшных авариях, после которых у дорог появились памятники, и попросила их рассказать о самом ДТП и жизни после него.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова из архива НГС