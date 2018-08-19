Две пассажирки погибли в ДТП со встречными «Ладами» на трассе

Два человека погибли, ещё четверо получили травмы в столкновении встречных машин на дороге между Черепаново и Маслянино
Два человека погибли, ещё четверо получили травмы в столкновении встречных машин на дороге между Черепаново и Маслянино

Сегодня днём, 19 августа, два встречных ВАЗа сошлись в смертельном ДТП на трассе в Черепановском районе Новосибирской области.


Авария произошла около 15:00 на 30-м километре автодороги Черепаново — Маслянино. Там столкнулись ВАЗ-2106 и ВАЗ-21012, которые ехали навстречу друг другу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека — пассажирки столкнувшихся автомобилей. Также в ДТП пострадали оба водителя и двое несовершеннолетних, находившихся в "Жигулях" шестой модели», — рассказали в областной полиции.


В ведомстве добавили, что сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые выясняют обстоятельства аварии. Возраст пострадавших и тяжесть их травм полиция также ещё уточняет.


Практически на любой трассе под Новосибирском можно увидеть на обочине несколько десятков памятников погибшим в ДТП. Всё это кенотафы — так называют пустые могилы, в которых никто не похоронен. Корреспондент НГС нашла родственников погибших в трёх страшных авариях, после которых у дорог появились памятники, и попросила их рассказать о самом ДТП и жизни после него.

Прочтений: 3938
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено