Сотни болельщиков пришли сыграть в сумобол и баскетбол с хоккеистами «Сибири»

Программа праздника завершится в 17:30
Программа праздника завершится в 17:30

Сотни новосибирцев собрались в ЛДС «Сибирь», чтобы пообщаться с любимыми хоккеистами, поиграть с ними в сумобол и взять автографы.


Сегодня, 19 августа, в ЛДС «Сибирь» проходит День болельщика. Развлекательная программа с участием игроков хоккейного клуба «Сибирь» началась ещё в первом часу дня. Например, пришедшие новосибирцы смогли купить у спортсменов фастфуд, поиграть с ними в аэрохоккей, баскетбол и даже в сумобол: участники этой игры переодевались в объёмные костюмы, напоминающие костюмы сумоистов, и пытались забить мяч в ворота. Кроме того, хоккеисты раздали автографы.


«Для болельщиков самое интересное – общение с игроками команды», – рассказал о своих впечатлениях корреспонденту НГС один из участников мероприятия — болельщик Дмитрий Казанцев.


Он уточнил, что сейчас во дворце спорта проходит финал шоу талантов: 6 болельщиков должны показать свои творческие номера. Победитель получит приз — два абонемента на игры хоккейного клуба «Сибирь».


По оценке Дмитрия Казанцева, уже сейчас в ЛДС «Сибирь» собралось около 3000 болельщиков и, вероятнее всего, их может стать ещё больше, поскольку скоро на льду должно начаться мастер-шоу ХК «Сибирь».



Защитник «Сибири» Дмитрий Лукин с собакой болельщиков
Защитник «Сибири» Дмитрий Лукин с собакой болельщиков




В ЛДС «Сибирь» собрались тысячи болельщиков
В ЛДС «Сибирь» собрались тысячи болельщиков


Самое интересное для пришедших — общение с хоккеистами. На фото: нападающий «Сибири» Глеб Зырянов с болельщицей и её собакой
Самое интересное для пришедших — общение с хоккеистами. На фото: нападающий «Сибири» Глеб Зырянов с болельщицей и её собакой


#деньболельщика2018#хксибирь#мыэтосибирь

Публикация от Матвей Кохманов (@kohmanov2121)



Выступать за «Сибирь» в предстоящем сезоне будут как уже полюбившиеся болельщикам, так и новые игроки. На днях хоккейный клуб обзавёлся ещё одним новичком: в «Сибирь» перешёл 24-летний нападающий московского ЦСКА Владимир Пешехонов.

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