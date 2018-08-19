Сотни болельщиков пришли сыграть в сумобол и баскетбол с хоккеистами «Сибири»

Программа праздника завершится в 17:30

Сотни новосибирцев собрались в ЛДС «Сибирь», чтобы пообщаться с любимыми хоккеистами, поиграть с ними в сумобол и взять автографы.







Сегодня, 19 августа, в ЛДС «Сибирь» проходит День болельщика. Развлекательная программа с участием игроков хоккейного клуба «Сибирь» началась ещё в первом часу дня. Например, пришедшие новосибирцы смогли купить у спортсменов фастфуд, поиграть с ними в аэрохоккей, баскетбол и даже в сумобол: участники этой игры переодевались в объёмные костюмы, напоминающие костюмы сумоистов, и пытались забить мяч в ворота. Кроме того, хоккеисты раздали автографы.







«Для болельщиков самое интересное – общение с игроками команды», – рассказал о своих впечатлениях корреспонденту НГС один из участников мероприятия — болельщик Дмитрий Казанцев.





Он уточнил, что сейчас во дворце спорта проходит финал шоу талантов: 6 болельщиков должны показать свои творческие номера. Победитель получит приз — два абонемента на игры хоккейного клуба «Сибирь».







По оценке Дмитрия Казанцева, уже сейчас в ЛДС «Сибирь» собралось около 3000 болельщиков и, вероятнее всего, их может стать ещё больше, поскольку скоро на льду должно начаться мастер-шоу ХК «Сибирь».







#ЛДССибирь#Красик84#Автографсессия#ХКСибирь Публикация от Соловьёв Андрей (@savichev1878) 19 Авг 2018 в 1:07 PDT





Защитник «Сибири» Дмитрий Лукин с собакой болельщиков









Наш снеговик оседлал коня☺️ #хксибирь#снеговик#деньболельщика2018 Публикация от Yana (@belka0209) 19 Авг 2018 в 12:24 PDT





В ЛДС «Сибирь» собрались тысячи болельщиков





Самое интересное для пришедших — общение с хоккеистами. На фото: нападающий «Сибири» Глеб Зырянов с болельщицей и её собакой





#деньболельщика2018#хксибирь#мыэтосибирь Публикация от Матвей Кохманов (@kohmanov2121) 19 Авг 2018 в 1:22 PDT









Выступать за «Сибирь» в предстоящем сезоне будут как уже полюбившиеся болельщикам, так и новые игроки. На днях хоккейный клуб обзавёлся ещё одним новичком: в «Сибирь» перешёл 24-летний нападающий московского ЦСКА Владимир Пешехонов.