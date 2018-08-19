Только пятки сверкали: тысяча сибиряков устроила забег на Михайловской набережной
Сегодня днём, 19 августа, сотни сибиряков собрались на Михайловской набережной в Новосибирске, чтобы пробежать 4 километра и тем самым продемонстрировать свою любовь к здоровому образу жизни.
Принять участие в забеге «Абсолютная жизнь» мог любой желающий, поэтому на набережную пришли люди самых разных возрастов и комплекций. «Участники были из разных городов Сибири, а количество участников — около 1000 человек», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре дирекции Сибирского фестиваля бега (один из организаторов сегодняшнего спортивного мероприятия).
В дирекции уточнили, что участие в забеге было бесплатным. Каждый участник должен был пробежать 4 километра. Впрочем, сделать это удалось не всем — некоторые сошли с дистанции.
«В забеге "Абсолютная жизнь" достигнуть финиша — вовсе не главное. Это соревнование не с другими участниками, а с самим собой. В фокусе забега — здоровое тело и здоровый дух, человечность, сохранение лучших традиций», — пояснили в управлении физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.
Шесть победителей забега — три женщины и трое мужчин — получили медали и дипломы от организаторов, сообщили в дирекции Сибирского фестиваля бега.
В мэрии добавили, что организатор мероприятия — международная компания QNET LTD, и её приехавшие на забег независимые представители также сделают пожертвования в пользу малообеспеченных семей. Эти деньги пойдут на подготовку детей к школе.
Накануне ещё один благотворительный забег прошёл в новосибирском Академгородке — ради него на 4 часа перекрыли улицу Ильича.
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Ольга Хмелевская
Фото Никиты Ростова