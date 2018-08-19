Денег нет: в Новосибирской области выросли долги по зарплате

За месяц долги по зарплате в Новосибирской области увеличились на 14%

К началу августа предприятия Новосибирской области задолжали своим сотрудникам 21,7 миллиона рублей, самыми неплатёжеспособными оказались работодатели из сферы сельского хозяйства и лесозаготовок.







За последний месяц — с 1 июля по 1 августа — зарплатные долги в регионе выросли на 14%, подсчитали аналитики Новосибирскстата.







«Из общей суммы задолженности 8 миллионов рублей (36,6%) приходится на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 4,2 миллиона рублей (19,4%) — на обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха и 2,8 миллиона рублей (12,7%) — на обрабатывающие производства», — сообщили в службе статистики.







По её данным, своевременно не получил зарплату 751 новосибирец. В большинстве случаев эти долги связаны с нехваткой у предприятий собственных денег.







На этой неделе НГС рассказал историю новосибирской художницы Олеси Стулиной, которая пожаловалась в трудовую инспекцию на бывшего работодателя. 27-летняя девушка поясняла, что после увольнения ей не полностью выплатили долги по зарплате — вместо денег она получила угрозы.