Новосибирцы наткнулись на десятки мёртвых птиц на проспекте Димитрова

Орнитолог считает, что птицы могли наклеваться крысиного яда

Новосибирская семья обнаружила несколько десятков мёртвых голубей возле здания № 7 на проспекте Димитрова — орнитолог объяснил, с чем может быть связана массовая гибель птиц.







Погибших голубей во внутреннем дворе офисного здания читатели НГС заметили вечером 18 августа во время прогулки. По наблюдениям очевидцев, на отмостке дома и возле неё лежало больше 40 мёртвых птиц, а рядом сидели ещё несколько умирающих.





Орнитолог Алексей Яновский предположил, что массовая гибель голубей может быть связана с их отравлением. По словам учёного, такое бывает, например, когда птицы съедают зерновую приманку для крыс, разбросанную на ближайших помойках.





«А может, кто-то и специально, для того чтобы голубей потравить, набросал [яда]. Такие прецеденты, к сожалению, в Новосибирске редко, раз в два года, но наблюдаются: появляется человек, который ненавидит голубей и начинает их травить», — выдвинул ещё одну версию орнитолог.





Прошлым летом новосибирцы обнаружили на берегу Оби возле посёлка Красный Яр два десятка мёртвых чаек, которые запутались в рыболовных сетях или проглотили крючок.