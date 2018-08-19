Новосибирцы наткнулись на десятки мёртвых птиц на проспекте Димитрова
Новосибирская семья обнаружила несколько десятков мёртвых голубей возле здания
Погибших голубей во внутреннем дворе офисного здания читатели НГС заметили вечером 18 августа во время прогулки. По наблюдениям очевидцев, на отмостке дома и возле неё лежало больше 40 мёртвых птиц, а рядом сидели ещё несколько умирающих.
Орнитолог Алексей Яновский предположил, что массовая гибель голубей может быть связана с их отравлением. По словам учёного, такое бывает, например, когда птицы съедают зерновую приманку для крыс, разбросанную на ближайших помойках.
«А может, кто-то и специально, для того чтобы голубей потравить, набросал [яда]. Такие прецеденты, к сожалению, в Новосибирске редко, раз в два года, но наблюдаются: появляется человек, который ненавидит голубей и начинает их травить», — выдвинул ещё одну версию орнитолог.
Прошлым летом новосибирцы обнаружили на берегу Оби возле посёлка Красный Яр два десятка мёртвых чаек, которые запутались в рыболовных сетях или проглотили крючок.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова из архива НГС