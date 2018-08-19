Новосибирцы наткнулись на десятки мёртвых птиц на проспекте Димитрова

Орнитолог считает, что птицы могли наклеваться крысиного яда 
Орнитолог считает, что птицы могли наклеваться крысиного яда 

Новосибирская семья обнаружила несколько десятков мёртвых голубей возле здания № 7 на проспекте Димитрова — орнитолог объяснил, с чем может быть связана массовая гибель птиц.


Погибших голубей во внутреннем дворе офисного здания читатели НГС заметили вечером 18 августа во время прогулки. По наблюдениям очевидцев, на отмостке дома и возле неё лежало больше 40 мёртвых птиц, а рядом сидели ещё несколько умирающих.


Орнитолог Алексей Яновский предположил, что массовая гибель голубей может быть связана с их отравлением. По словам учёного, такое бывает, например, когда птицы съедают зерновую приманку для крыс, разбросанную на ближайших помойках.


«А может, кто-то и специально, для того чтобы голубей потравить, набросал [яда]. Такие прецеденты, к сожалению, в Новосибирске редко, раз в два года, но наблюдаются: появляется человек, который ненавидит голубей и начинает их травить», — выдвинул ещё одну версию орнитолог.


Прошлым летом новосибирцы обнаружили на берегу Оби возле посёлка Красный Яр два десятка мёртвых чаек, которые запутались в рыболовных сетях или проглотили крючок

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