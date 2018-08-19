Женщина выпала из окна девятиэтажки на Гусинобродском шоссе
Сегодня утром, 19 августа, из окна 9-этажки в Дзержинском районе Новосибирска выпала женщина.
Её тело нашли около 9 часов утра возле дома
По его словам, 85-летняя женщина выпала из окна квартиры на 5-м этаже.
«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа: проводит осмотр места происшествия», — добавил Дмитрий Чечулин.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой из архива НГС