Женщина выпала из окна девятиэтажки на Гусинобродском шоссе

Место происшествия осматривают следователи
Место происшествия осматривают следователи

Сегодня утром, 19 августа, из окна 9-этажки в Дзержинском районе Новосибирска выпала женщина.


Её тело нашли около 9 часов утра возле дома № 17 на Гусинобродском шоссе, рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


По его словам, 85-летняя женщина выпала из окна квартиры на 5-м этаже. 


«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа: проводит осмотр места происшествия», — добавил Дмитрий Чечулин.

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