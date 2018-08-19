Сбил и уехал: женщина погибла под колёсами тёмного «Мерседеса» на Юго-Западном жилмассиве

Смертельное ДТП случилось недалеко от остановки «Школа № 174»
Смертельное ДТП случилось недалеко от остановки «Школа № 174»

Новосибирские полицейские попросили откликнуться свидетелей смертельной аварии в Ленинском районе: в ночь на 19 августа водитель тёмной иномарки сбил женщину и уехал с места ДТП.


Авария произошла на Юго-Западном жилмассиве — возле дома № 113 на улице Связистов.


«Сегодня в час ночи Mercedes C-klasse тёмного цвета совершил наезд на пешехода. <…> В результате женщина скончалась. Mercedes скрылся. Имеет повреждения передней правой части. <…> Автомобиль двигался со стороны улицы Троллейной в сторону улицы Волховской», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


В группе пропаганды городской ГИБДД уточнили, что погибшей был 41 год.


По данным областной полиции, женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу. На проезжую часть она вышла с левой стороны от водителя.


Очевидцев этого происшествия полиция просит позвонить по телефонам: 232–22–98, 232–13–00 или 002, добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


На прошлой неделе Госавтоинспекция также объявила в розыск двух водителей, которые сбили пешеходов на дорогах Новосибирска и скрылись с места ДТП.

Прочтений: 10124
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (55)55
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено