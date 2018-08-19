Сбил и уехал: женщина погибла под колёсами тёмного «Мерседеса» на Юго-Западном жилмассиве

Смертельное ДТП случилось недалеко от остановки «Школа № 174»

Новосибирские полицейские попросили откликнуться свидетелей смертельной аварии в Ленинском районе: в ночь на 19 августа водитель тёмной иномарки сбил женщину и уехал с места ДТП.







Авария произошла на Юго-Западном жилмассиве — возле дома № 113 на улице Связистов.







«Сегодня в час ночи Mercedes C-klasse тёмного цвета совершил наезд на пешехода. <…> В результате женщина скончалась. Mercedes скрылся. Имеет повреждения передней правой части. <…> Автомобиль двигался со стороны улицы Троллейной в сторону улицы Волховской», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.







В группе пропаганды городской ГИБДД уточнили, что погибшей был 41 год.







По данным областной полиции, женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу. На проезжую часть она вышла с левой стороны от водителя.





Очевидцев этого происшествия полиция просит позвонить по телефонам: 232–22–98, 232–13–00 или 002, добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





На прошлой неделе Госавтоинспекция также объявила в розыск двух водителей, которые сбили пешеходов на дорогах Новосибирска и скрылись с места ДТП.

